Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России

11:21, 18 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, благодарность губернатору вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Торжественная церемония состоялась в рамках заседания Совета при полпреде в Северо-Западном федеральном округе, в рамках которой участники обсудили вопрос эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах федерального округа, и органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в части использования регионального законодательства об административных правонарушениях.

На своей странице в Instagram Михаил Ведерников отметил, что вручение благодарности от президента России Владимира Путина стало «приятной неожиданностью».

«Работа предстоит большая, и очень важно, что наши федеральные коллеги максимально учитывают интересы и практический опыт регионов. Это оценка нашей общей командной работы», - заключил губернатор.