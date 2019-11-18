0
11:21
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
18:46
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
13:30
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду
13:07
В российско-белорусский договор об охране границы планируют внести изменения
12:36
Бесспорный выбор
11:57
Александр Котов открыл конференцию ПАСЗР в Вологде
21:20
Внеочередная сессия Псковской городской думы 13 ноября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Международную конвенцию ООН о невмешательстве разрабатывают в России

Международную конвенцию ООН о невмешательстве в дела других стран разрабатывает Совет Федерации РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова.

По его словам, актуальность подобного документа связана, в том числе, с выступлениями политиков США и Евросоюза, в речах которых слово «вмешательство» встречается чаще, чем «демократия» и «права человека».

Андрей Климов также подчеркнул, что аналогичные документы сегодня отсутствуют как в ООН, так и в региональных организациях. По его мнению, настало время для того, чтобы описать допустимые рамки вмешательств понятным языком.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
18 ноября 2019
Владимир Путин отметил активное участие Михаила Ведерникова в общественно-политической жизни России
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 7
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду
14 ноября 2019
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду
В российско-белорусский договор об охране границы планируют внести изменения
14 ноября 2019
В российско-белорусский договор об охране границы планируют внести изменения
Бесспорный выбор
14 ноября 2019
Бесспорный выбор 2
Александр Котов открыл конференцию ПАСЗР в Вологде
14 ноября 2019
Александр Котов открыл конференцию ПАСЗР в Вологде
Внеочередная сессия Псковской городской думы 13 ноября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 ноября 2019
Внеочередная сессия Псковской городской думы 13 ноября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Елену Полонскую избрали главой Пскова
13 ноября 2019
Елену Полонскую избрали главой Пскова 1

Идет загрузка...