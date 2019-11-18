Международную конвенцию ООН о невмешательстве разрабатывают в России

09:54, 19 ноября 2019, ПАИ

Международную конвенцию ООН о невмешательстве в дела других стран разрабатывает Совет Федерации РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова.

По его словам, актуальность подобного документа связана, в том числе, с выступлениями политиков США и Евросоюза, в речах которых слово «вмешательство» встречается чаще, чем «демократия» и «права человека».

Андрей Климов также подчеркнул, что аналогичные документы сегодня отсутствуют как в ООН, так и в региональных организациях. По его мнению, настало время для того, чтобы описать допустимые рамки вмешательств понятным языком.