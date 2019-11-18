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Карельские полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Псковскую область

Карельские полицейские перекрыли наркотрафик в Псковскую область и другие регионы Северо-Запада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Карелия.

С весны 2019 года велись оперативно-розыскные мероприятия, направленные на перекрытие канала поставки наркотика в Петрозаводск. Оперативники получили информацию о том, что в городе появились сбытчики метадона. Полицейские задержали подозреваемых - двух мужчин и двух женщины, проживающих в Санкт-Петербурге. При личном досмотре и обыске у них изъяли около 400 граммов метадона, то есть 8 тысяч разовых доз.

Установлено, что задержанные организовали поставку синтетического наркотика на территорию Ленинградской области, Пскова и Петрозаводска. Запрещенное вещество они покупали в нелегальных интернет-магазинах, а затем доставляли в места закладок. В целях конспирации они арендовали автомобили премиум-класса.

В Петрозаводске они вовлекли в свою деятельность местную жительницу, которая сама употребляет наркотики и ранее привлекалась к уголовной ответственности. Женщина делала закладки и занималась сбытом розничных партий.

В уголовном деле, возбужденном по части 4 статьи 228.1 УК РФ, значатся 25 эпизодов. Мужчины заключены под стражу, женщинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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