В Новоржевском районе меняется прокурор

11:01, 19 ноября 2019, ПАИ

Сергей Романенков в связи с переводом на другую работу покидает пост прокурора Новоржевского района. 21 ноября станет его последним рабочим днём на этой должности. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 22 ноября исполнять обязанности прокурора Новоржевского района Сергей Михаревич, сейчас он является заместителем прокурора.

Сергей Романенков проходит службу в органах прокуратуры Псковской области с 26 февраля 2007 года. До назначения на должность прокурора Новоржевского района он занимал пост заместителя прокурора данного муниципалитета. Он продолжит службу в аппарате региональной прокуратуры.