Из-за неосторожности с огнём при курении житель Невеля сгорел в квартире

11:09, 19 ноября 2019, ПАИ

18 июля в 14:05 в Невеле на улице Войкова на пожаре в трехквартирном жилом доме погиб мужчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло из-за неосторожного обращения погибшего с огнём при курении. Его личность устанавливается. Комната в одной из квартир выгорела, помещение было закопчено, две другие квартиры спасены от огня.

В 22:28 в Великолукском районе в деревне Дубрава-1 сгорел автомобиль ВАЗ-21074 из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ. Спасены два гаража.

19 ноября в 0:01 в Пскове на улице Рокоссовского, 36 в двухкомнатной квартире на кухне обгорели стена и вытяжка. Пострадала 64-летняя хозяйка квартиры, ее доставили в городскую больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в розетке на кухне.