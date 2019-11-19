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Общество

Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову

Жители деревни Крюково Палкинского района выдвинули на соискание Первой общественной премии Псковской области депутата Собрания Новоуситовской волости Оксану Громову. Бороться за награду она будет в номинации «Лидер». Номинировать парламентария на премию местные жители решили на «за активную и плодотворную деятельность», отмечается в заявке.

«Оксана Петровна Громова почти всю жизнь прожила в деревне Крюково на берегу реки Великой. Здесь она встретила свою любовь, родила и вырастила троих детей, завоевала уважение и доверие своих односельчан. Люди часто отмечают ее отзывчивость, трудолюбие, чувство ответственности за свои слова и поступки, активность в общественной жизни поселения», - сказано в заявке.

В 2015 году Оксана Громова была избрана депутатом Новоуситовской   волости. «Жизнь человека на селе у каждого на виду, а особенно народного избранника. Оксана Петровна ни разу не подвела своих избирателей. У нее всегда находится время, чтобы выслушать земляка, вникнуть в суть возникшего вопроса и по возможности решить его положительно, несмотря на большое домашнее хозяйство и многочисленную семью. Оксана Петровна хорошо знает каждого человека окрестных деревень, готова всех поддержать и всем помочь. Она часто посещает одиноких престарелых жителей, делясь с ними деревенскими новостями», - говорится в заявке.

Среди конкретных дел парламентария авторы письма отметили организацию ремонта водопровода в деревне Крюково, обеспечение бесперебойной доставки через автолавки различных товаров для жителей села, покупку лекарств для населения отдалённых деревень.

Весной этого года Оксана Громова сумела оперативно организовать своими силами тушение пала травы. «Огонь распространился на несколько гектаров и угрожал жилым домам двух деревень. Два дня люди боролись с огнем. Общими усилиями с помощью личных тракторов огонь был остановлен», - подчеркнули авторы заявки.

Занимается парламентарий и организацией досуга местных жителей: по её инициативе в этом году прошли народные гуляния в честь Дня деревни, она же помогла установить подаренную сельчанам детскую площадку, поддержала проведение Осеннего праздника.

Премия «Народное признание» впервые вручалась по итогам 2010 года. В этом году она будет присуждаться в 12-и номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Событие», «Открытие», «Призвание», «Инициатива», «Команда-2018».

Претендовать на премию, а также выдвигать кандидата, может любой желающий. Для этого необходимо заполнить бланк заявки (можно скачать здесь >>>) и вместе с фотографией претендента отправить его на электронную почту premiya@informpskov.ru. Заявки принимаются до 12:00 5 декабря.

Подробнее о премии читайте здесь >>>.

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