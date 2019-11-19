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Виктор Антонов: Бюджета Псковской области на 2020 год достаточно, чтобы развиваться

Виктор Антонов

«Бюджета на 2020 год достаточно, чтобы не существовать, а развиваться, но всё равно хотелось бы больше», - заявил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании, вице-спикер Виктор Антонов корреспонденту Псковского агентства информации.

Он констатировал, что вокруг бюджета на новый финансовый год «всегда много ажиотажа и разговоров». «Думаю, это справедливо, потому что бюджет - наша жизнь, в том числе, жизнь социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры. И важно, чтобы денежные средства были использованы рационально», - подчеркнул Виктор Антонов.

Лидер фракции уточнил, что на прошедшей 19 ноября встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым обсуждались рамочные позиции бюджета, потому что предстоит ещё работа согласительной комиссии перед вторым чтением. 

«Такие встречи приносят пользу всем: и нам, и исполнительной власти. К тому же губернатор призывает депутатов быть активными, встречаться с населением, узнавать проблемы на местах, вызванивать работников исполнительной власти и его самого - он подчеркивает, что всегда открыт для общения. Ведь много мелких проблем, которые можно решить довольно быстро. Это правильная позиция главы региона: вместе решать вопросы», - добавил Виктор Антонов.

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