Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов

13:29, 19 ноября 2019, ПАИ

В этом году псковским властям удалось сохранить позитивную динамику по основным отраслевым показателям и взять хороший старт по реализации нацпроектов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с членами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Мы рассматриваем рамочную версию бюджета, которая, уверен, будет скорректирована в сторону увеличения, хотя даже сейчас мы уже можем говорить о росте доходов в сравнении с этим годом, как минимум, на 2,3 млрд рублей», - подчеркнул губернатор. Он также анонсировал поступление дополнительных средств на реализацию нацпроектов и индивидуальной программы социально-экономического развития области, а также федеральных грантов.

«По результатам рабочих переговоров в Москве есть шанс получить дополнительные средства на решение задач нашего региона, и как только это решение состоится, мы обязательно соберемся ещё раз и поговорим, потому что очень важно предусмотреть исполнение депутатских наказов, которые из-за нехватки средств «висят» годами», - обратился к парламентариям глава региона.

Михаил Ведерников также поблагодарил фракцию «Единая Россия» в Псковском областном Собрании и каждого депутата в отдельности за совместную и конструктивную работу. «Наша честная, профессиональная совместная работа, построенная на доверии и конструктивном подходе, дала региону возможность участвовать во всех значимых проектах и программах», - подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что по решению федерального правительства Псковская область вошла в десятку регионов, где со следующего года будут реализовываться индивидуальные программы социально-экономического развития. «Уровень софинансирования по федеральным программам для нас составит всего один процент, и это даёт региону колоссальные возможности», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что бюджет Псковской области на 2020 год носит ярко выраженную социальную направленность. После этого вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова ознакомила депутатов Псковского областного Собрания с цифрами главного финансового документа региона.