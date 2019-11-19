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Политика

Мобильную связь улучшат в Псковской области в 2020 году

В следующем году в нескольких районах Псковской области планируется построить антенно-мачтовые сооружения. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с членами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Люди жалуются на плохую мобильную связь, поэтому на следующий год нами запланировано строительство антенно-мачтовых сооружений в ряде районов области. По просьбе депутата Вадима Афанасьева мы расширили первоначальный список и добавили в него Новоржевский район», - отметил губернатор.

Глава региона также поделился с депутатами планами по обновлению автобусного парка государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», развитию сельских территорий. Он напомнил, что Псковская область заключила соглашение с министерством сельского хозяйства России и стала одним из первых регионов, вошедших в соответствующую пятилетнюю программу.

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