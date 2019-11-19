Ещё два физкультурно-оздоровительных комплекса планируют построить в Псковской области

15:24, 19 ноября 2019, ПАИ

В 2020 году Псковская область может получить дополнительные средства по партпроекту «Единой России» «Детский спорт» на строительство в регионе ещё двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов во время встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с членами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

По словам спикера облсобрания, для этого необходимо предусмотреть в бюджете деньги на подготовку земельных участков. «С учётом опыта этого года, в общей сложности необходимо порядка 30 млн рублей», - проинформировал губернатора Александр Котов.

Также в рамках обсуждения проекта главного финансового документа региона на предстоящий год спикер облсобрания Александр Котов рассказал об имеющихся у региональных парламентариев законодательных механизмах совершенствования межбюджетных отношений в рамках работы совета законодателей. Помимо этого, он затронул вопрос определения источника финансирования реализации принятого 31 октября регионального закона, устанавливающего правовые основы для повышения зарплаты муниципальным служащим.

Кроме того, спикер регионального парламента поинтересовался вопросами, связанными с оплатой задолженности региона по субсидиям псковским коммунальным предприятиям и индексацией региональных социальных выплат. Он напомнил, что эти вопросы уже рассматривались год назад на аналогичных бюджетных консультациях.

«Тогда на встрече с фракцией «Единая Россия» прозвучали два очень важных системных вопроса, которые в итоге удалось решить. Первый вопрос был связан с оплатой задолженности региона по субсидиям нашим коммунальным предприятиям – средства в бюджете были предусмотрены, что позволило многим муниципальным предприятиям коммунального хозяйства, которые находятся в тяжёлом финансовом состоянии, избежать банкротства. Второй вопрос – индексация региональных социальных выплат. Выплаты были существенно проиндексированы, и мы договорились, что это будет происходить ежегодно», - сказал Александр Котов и поинтересовался, учтены ли эти необходимые расходы на эти цели в проекте бюджета на следующий год.

Вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова подтвердила, что индексация социальных выплат в размере 3% отражена в проекте бюджета 2020 года. Также финансист сообщила парламентариям, что остатки задолженности коммунальным предприятиям в размере 90 млн рублей будут погашены в ближайший месяц.

«Это хороший пример нашей совместной работы», – оценил взаимодействие законодательной и исполнительной власти Александр Котов.

Спикер регионального парламента призвал коллег-однопартийцев активно участвовать в бюджетном процессе. «Мы не просто голосуем на сессии за закон о бюджете, а вместе с исполнительной властью являемся непосредственными участниками этого процесса», - подчеркнул он.