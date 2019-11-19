Справедливороссы высоко оценили работу губернатора Псковской области по привлечению допсредств

16:19, 19 ноября 2019, ПАИ

Фракция «Справедливая Россия» высоко оценивает деятельность исполнительной власти Псковской области по привлечению в регион дополнительных федеральных средств. Об этом заявила руководитель фракции Наталья Тудакова на встрече справедливороссов с губернатором Михаилом Ведерниковым в рамках бюджетных консультаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, в обсуждении также принял участие депутат Владимир Панчеко, входящий во фракцию «Справедливая Россия».

Глава региона коротко рассказал об основных параметрах бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, после чего ответил на вопросы депутатов.

Наталья Тудакова сказала, что справедливороссы предварительно направляли главе региона список вопросов, и на некоторых из них она заострила особое внимание.

«Прогноз по налоговым доходам в проекте бюджета области выглядит очень оптимистично, но достаточно часто фактическая величина налоговых поступлений отличается от прогнозируемой», - констатировала Наталья Тудакова.

Она напомнила, что в 2021 году кончается действие специального налогового режима ЕНДВ, и предпринимателям придётся перейти на другую систему налогообложения. «Есть опасения, что высокая стоимость патентов и обязательная маркировка товаров вынудит целый ряд предпринимателей прекратить свою деятельность», - пояснила парламентарий.

Этот вопрос прокомментировал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. По его словам, складывается разная ситуация по различным видам деятельности. «Сейчас готовятся изменения в закон о патентной системе – на площадке Собрания дважды собиралась рабочая группа с участием представителей бизнеса, и обсуждались все аспекты. До 1 декабря по требованиям федерального законодательства этот закон необходимо принять, а дальше будем работать по другим видам деятельности», - рассказал Андрей Михеев.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заметил, что нужно учитывать динамику численности индивидуальных предпринимателей в регионе. «Доходы бюджета можно сохранить за счёт оборота. Для региона важно сохранить занятость людей», - подчеркнул он.

Наталья Тудакова сообщила главе региона об опасениях жителей Плюсского района: ходят слухи о скором закрытии Плюсской районной больницы. «Скажите, не планируется ли закрытие этого медицинского учреждения?» - поинтересовалась народный избранник.

«Не надо питаться слухами, больницу мы закрывать не планируем. Мы знаем, кто эти слухи распространяет, а потом героически решает возникшие проблемы», - заявил Михаил Ведерников.

Владимир Панченко задал губернатору вопрос, касающийся развития города Печоры. Парламентарий заявил о необходимости не только создания новых рабочих мест, но и поддержки уже работающих предприятий.

По итогу обсуждений Наталья Тудакова заявила, что фракция «Справедливая Россия» готова голосовать за бюджет.