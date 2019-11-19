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Общество

Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»

Андрей Царёв

 Директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты Псковской области Андрей Царёв претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Лидер». На соискание награды его выдвинула уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Андрей Михайлович Царёв - не просто человек, человечище! Он посвятил свою жизнь работе с детьми-инвалидами, их реабилитации и социализации. Кроме того, он оказывает поддержку родителям, воспитывающим таких деток. Благодаря ему создана общественная благотворительная организация «Я и ты» для помощи семьям с детьми-аутистами. Проводится серьёзная работа по организации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Андрей Царёв - член Общественной палаты, кандидат педагогических наук и вообще здоровский человек!» - отметила Наталия Соколова.

«Его знают все в нашей стране. Стоит мне только в командировке сказать, что я из Псковской области, люди сразу реагируют: «О, Царёв!» - рассказала автор заявки.

Она также добавила, что «за один только фестиваль «Другое искусство» Царёва стоило бы номинировать на премию». «Ведь это прекрасная площадка для социализации людей с ограниченными возможностями. Это возможность показать себя, своё творчество, почувствовать себя значимым, а нам - людям без ограничений - быть рядом и воспринимать их на равных», - подчеркнула Наталия Соколова.

 

В этом году премия «Народное признание» празднует свое десятилетие. В этом году будут вручены статуэтки в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду также может кто угодно, главное, чтобы он имел отношение к Псковской области.

Заявки следует отправить на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

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