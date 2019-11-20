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Общество

Опочецкий медцентр «Альбус» претендует на «Народное признание» в номинации «Сервис»

Опочецкий медицинский центр «Альбус» выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Сервис». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция районной газеты «Красный маяк».

В письме отмечается, что медцентр работает более 4 лет. В учреждении, в частности, ведутся приём и консультация врачей узкой специализации, например, таких как гинекологи и урологи. Также медцентр оказывает все виды медицинских анализов, проводит холтеровское мониторирование, УЗИ-диагностику, прокол ушей, косметический и медицинский массаж. А с октября по просьбам жителей микрорайона в «Альбусе» открылась аптека для всей семьи.

Кроме того, на базе центра действует единственная в Опочке «Соляная пещера». Галотерапия служит для профилактики простудных заболеваний, бронхиальной астмы, облегчения симптомов аллергии, укрепления иммунитета и для релаксации нервной системы.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях, подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако необходимо соблюсти одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки необходимо отправлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

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