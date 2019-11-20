Более 260 площадок «Единой России» для приема граждан будут работать в Псковской области на следующей неделе

13:50, 21 ноября 2019, ПАИ

С 25 ноября по 1 декабря в Псковской области будут работать более 260 площадок «Единой России» для приёма граждан: региональная и 25 местных общественных приемных, а также 235 дополнительных площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Приёмы граждан приурочены к 18-летию партии «Единая Россия». Всего планируется провести 950 встреч, в рамках которых с псковичами будут вести разговор почти 300 депутатов различного уровня и представителей исполнительной власти.

В частности, в течение недели с гражданами в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове (улица Гоголя, 9) встретятся 21 член парии.

Так, 25 ноября с 10:00 до 11:30 встречу с псковичами проведёт депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова, с 11:30 до 13:00 – её коллега Виктор Антонов, с 14:00 до 15:30 – глава администрации Пскова Александр Братчиков и с 15:30 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов.

На следующий день с 10:00 до 11:30 граждан будет принимать депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев, с 11:30 до 13:00 – спикер облсобрания Александр Котов, с 14:00 до 15:30 – депутат Псковской гордумы Денис Иванов и с 15:30 до 17:00 – депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

27 ноября с 10:00 до 11:30 вопросы псковичей выслушает депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, с 11:30 до 13:00 – депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов, с 14:00 до 15:30 – депутат Псковской гордумы Галина Неваленная и с 15:30 до 17:00 – её коллега Сергей Гаврилов.

На следующий день с 10:00 до 11:30 псковичи могут прийти на приём к депутату Псковской городской Думы Константину Болотину, с 10:00 до 12:00 – к депутату Госдумы РФ Александру Васильеву и с 16:00 до 18:00 – к главе Пскова Елене Полонской.

29 ноября с 10:00 до 11:30 встречу с псковичами проведёт депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, с 11:30 до 13:00 – его коллега Владимир Яников, с 14:00 до 15:30 – депутат Псковской гордумы Любовь Николаева и 15:30 до 17:00 – её коллега Владимир Воробьёв.

30 ноября граждан выслушает член Совета Федерации России Елена Бибикова. Приём будет проходить с 10:00 до 12:00. А 1 декабря с 10:00 до 12:00 с псковичами встретится депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова.