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Общество

Группа ВТБ и федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве

21 ноября в рамках 11-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия Зовёт!» группа ВТБ и федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России заключили соглашение о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам реализации экспортного потенциала российского АПК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортноориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.

«Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов», - отметил заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук.

«Соглашение с ВТБ – это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки», - подчеркнул руководитель федерального центра развития экспорта продукции АПК Дмитрий Краснов.

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