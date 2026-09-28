«Спасибо вам за всё»: Дмитрий Быстров обратился к жителям Островского района

17:49, 28 сентября 2026, ПАИ

Дмитрий Быстров обратился к жителям Островского муниципального округа после решения сложить полномочия главы. Обращение он опубликовал в мессенджере MAX.

«Десять лет – целая эпоха, которую мы прошли вместе. За эти годы было многое: стройки и ремонты, благоустройство и развитие инфраструктуры, решение сложных и порой очень непростых вопросов. Но главное – это люди, с которыми мы работали рука об руку», – написал он.

Быстров отметил, что доверие, поддержка и неравнодушие жителей помогали двигаться вперёд даже в самые трудные моменты. Он поблагодарил коллег из администрации, депутатов, руководителей предприятий и организаций, общественников и каждого жителя района.

«Вместе мы сделали Островский край комфортнее и уютнее. Уверен, что эта работа будет продолжена», – подчеркнул глава округа.

Он обратил внимание, что не прощается с родной землёй: «Остаюсь здесь жить и работать, буду поддерживать связь с районом и по мере сил помогать в решении важных вопросов. Спасибо вам за всё! Вместе мы справились со многим, и я знаю: у Островского района большое будущее».

С 2006 года Быстров работает в органах государственной власти Псковской области. В 2016 году он занял пост главы Островского района (ныне округа).

Напомним, Дмитрий Быстров вошёл в состав Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва по списку «Единой России».