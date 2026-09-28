Ирина Правдивцева займёт пост временно исполняющего полномочия главы Островского округа

18:26, 28 сентября 2026, ПАИ

Пост временно исполняющего полномочия главы Островского муниципального округа займёт Ирина Правдивцева. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Глава региона отметил, что Ирина Правдивцева – опытный юрист: ранее она работала заместителем директора по правовым вопросам АО «Псковпассажиравтотранс», а до этого – в правоохранительных органах.

На рабочей встрече губернатор обсудил с Ириной Правдивцевой первоочередные задачи.

«Сейчас главное – в срок завершить объекты, которые реализуются по президентским нацпроектам, проконтролировать создание спортивного зала единоборств. Уверен, что при поддержке сильной команды администрации округа всё получится. А мы со стороны правительства обязательно поможем», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, экс-глава Островского округа Дмитрий Быстров вошёл в состав Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва по списку «Единой России». Ранее он обратился к жителям округа после решения сложить полномочия главы.

«Десять лет – целая эпоха, которую мы прошли вместе. За эти годы было многое: стройки и ремонт, благоустройство и развитие инфраструктуры, решение сложных и порой очень непростых вопросов. Но главное – это люди, с которыми мы работали рука об руку», – написал Дмитрий Быстров в мессенджере MAX.

Он отметил, что остаётся жить и работать на родной земле, будет поддерживать связь с округом и помогать в решении важных вопросов.