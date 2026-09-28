Графолог разобрала почерки Жириновского, Грефа и Shaman

17:02, 28 сентября 2026, ПАИ

Почерки Владимира Жириновского (экс-лидера ЛДПР), Германа Грефа (председателя правления Сбербанка) и Shaman (певца Ярослава Дронова) разобрала графолог и клинический психолог Светлана Глумова. Изучая почерк, можно определить самые разные черты характера человека: коммуникативные особенности, тип мышления, эмоции, психологическое благополучие, благонадёжность и другое, сообщает телеканал «Первый Тульский».

Начала эксперт с уроженца Тульской области Ярослава Дронова. Глумова отметила, что исполнитель стремится к вниманию и признанию, умеет себя подать, а также нуждается в одобрении и положительной оценке окружающих. «Можно, конечно же, сказать, что на публику он, очевидно, показывает какую-то часть своей персоны. Почерк довольно ровный, сдержанный, с хорошим контролем и акцентом на форме букв. Поэтому по этим признакам и ещё по ряду других можно сделать такие выводы», – рассказала она.

Почерк Владимира Жириновского эксперт назвала резким, импульсивным, сумбурным и плохо читаемым. По её оценке, он выдаёт яркого, харизматичного и артистичного человека с хорошей интуицией, который привлекает к себе внимание, нетерпелив и подвержен переменам настроения. «Знаете, такой немножечко кризис-менеджер, можно сказать, который очень эффективно работает в каких-то кризисных ситуациях, может принимать быстрые, жёсткие решения. При этом он не любит рутину, скуку, очень комфортно себя чувствует в быстро изменяющихся стрессовых ситуациях и довольно в них эффективен», – отметила Глумова.

О почерке Германа Грефа Светлана Глумова сказала, что он отличается краткостью, упрощениями и сдержанностью. Глумова охарактеризовала автора как человека с очень хорошим интеллектом и стратегическим, концептуальным мышлением, склонного к новаторству. Мир цифр и финансов, по её наблюдениям, ему ближе и интереснее мира человеческих отношений. Это, как отметила графолог, сдержанный, прагматичный и осторожный лидер, умеющий эффективно выстроить работу, при этом мыслящий глубоко и далеко, что свидетельствует о неплохой интуиции и способности мыслить на перспективу.