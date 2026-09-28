Людмила Фурман получила мандат депутата Псковского округа

18:15, 28 сентября 2026, ПАИ

Вакантный мандат депутата муниципального Собрания Псковского округа по избирательному округу № 1 получила Людмила Фурман. Об этом сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.

Мандат вручили на тринадцатой сессии Собрания по результатам дополнительных выборов, прошедших в единый день голосования. Фурман представляет партию «Единая Россия» и одержала убедительную победу.

Мандат депутата по округу № 1 оказался вакантным после ухода из жизни Геннадия Моисеева. Нового депутата поздравили и пожелали ей плодотворной работы.

Наталья Фёдорова также сообщила, что депутат муниципального Собрания по единому округу Андрей Ключко досрочно сложил полномочия. Основанием стало поступившее заявление, решение оформлено муниципальным Собранием.

«Андрей Васильевич будет представлять интересы жителей избирательного округа № 7 (Псковский и Гдовский муниципальные округа) в Законодательном Собрании Псковской области. Поблагодарили парламентария за работу в составе первого созыва Собрания депутатов нашего округа. В ближайшее время вакантный мандат будет замещён в соответствии с действующим законодательством», – написала Фёдорова.