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Общество

В Минздраве уточнили дату вступления в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей при получении прав вступит в силу с 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава РФ. Документ, напомним, предусматривает сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к крепким алкогольным напиткам.

Приказ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой.

В Минздраве также пообещали дополнительно проанализировать методы тестирования, чтобы расценки на них в регионах были адекватными и проверки оставались бы эффективными.

Напомним, что из-за соответствующих изменений с 20 ноября водители стали массово обращаться в наркодиспансеры. Эксперты предупреждали о возможном удорожании справки психиатра-нарколога. По их оценкам, в отдельных регионах цена может взлететь с 200-1000 рублей до 5-6 тыс. рублей.

Между тем данную инициативу раскритиковал президент РФ Владимир Путин. После критики главы государства в Минздраве приняли решение отложить вступление в силу приказа.

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