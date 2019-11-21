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Экономика

За 10 месяцев Россельхознадзор осуществил 72 проверки хозяйствующих субъектов Псковской области

С 1 января 2019 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведено более 70 контрольно-надзорных мероприятий в области внутреннего ветеринарного надзора по соблюдению хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность в Псковской области, требований законодательства в сфере ветеринарии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

При проведении 41 контрольно-надзорного мероприятия были установлены факты несоблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и технических регламентов Таможенного союза.

Основными нарушениями, выявленными должностными лицами Управления в результате проверок, являются: отсутствие ограждений ферм, дезинфекционных барьеров, ковриков, нарушение правил хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, нарушение правил хранения продукции животного происхождения, хранение веществ и материалов, не использующихся при производстве пищевой продукции, многочисленные повреждения покрытия, препятствующие качественной уборке производственных помещений и отсутствие их ремонта.

По всем нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях и выданы предписания об их устранении. Общая сумма наложенных штрафов составила 318 000 рублей.

Кроме того, в рамках выполнения государственного эпизоотологического мониторинга территории Российской Федерации в Псковской области было отобрано 3607 проб сыворотки крови животных на такие заболевания как ящур, блютанг, лейкоз крупного рогатого скота, лептоспироз, африканская чума свиней, грипп птиц и другие.

По результатам проведённых лабораторных исследований в течение десяти месяцев было получено 103 положительных результата на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, болезнь Шмалленберга, лейкоз крупного рогатого скота, парвовирусную болезнь свиней.

Эпизоотический мониторинг направлен на своевременное выявление и предотвращение распространения заболеваний животных, осуществляется совместно с Комитетом по ветеринарии Псковской области.

 

 

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