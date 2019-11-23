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Политика

Александр Козловский: Съезд «Единой России» должен ответить на основные вопросы, стоящие перед партией

Съезд «Единой России», который открылся в Москве, должен ответить на основные актуальные вопросы, которые стоят перед партией. Об этом заявил секретарь Псковского регионального отделения партии, член Президиума Генсовета Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения «Единой России».

Александр Козловский отметил, что на съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу РФ в 2021 году, в том же году будут избираться новый созыв Псковского областного Собрания. Годом ранее регион ждёт масштабная избирательная кампания на муниципальном уровне. «Все они имеют для партии большое значение», - заявил секретарь регионального отделения «Единой России».

«Самое главное — это общение с людьми, открытость, забота о людях, и конечно, справедливость. Все эти тренды заданы, и думаю, в псковском регионе у нас все получится», - сказал Александр Козловский. Он также подчеркнул, что поддержка «Единой России» со стороны президента страны Владимира Путина значительно усиливает позиции партии.

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