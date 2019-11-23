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Политика

Владимир Путин: Главный ориентир для «Единой России» - мнение людей

Главной оценкой, главным ориентиром для партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин  назвал мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека..  Об этом он заявил на съезде партии, который проходит 23 ноября в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям, что требуется скорректировать, поправить: именно такой включенной, живой работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, тем более, от такой мощной и массовой, как «Единая Россия». И она должна быть для них близким, отзывчивым помощником», - сказал Владимир Путин.

Он призвал единороссов не скрывать недостатки. «Партия - это мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила. И совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой высокий пост он бы не занимал», - завил президент.

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