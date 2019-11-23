Александр Братчиков: Диалог «Единой России» с псковичами должен быть постоянным

17:17, 23 ноября 2019, ПАИ

Диалог партии «Единая Россия» с псковичами должен быть постоянным, заявил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, глава администрации города Александр Братчиков по итогам съезда «Единой России» 23 ноября, где он был делегатом от региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Александр Братчиков подчеркнул, что диалог с жителями – это ежедневная работа. «Необходимо уметь брать на себя ответственность», - сказал он.

Делегат подчеркнул, что атмосфера съезда «Единой России» вдохновляет на будущие большие дела, а одобрение президента России Владимира Путина позитивно скажется на работе партии в дальнейшем.