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Политика

Псковский губернатор: «Единая Россия» остаётся ведущей политической силой

«Единая Россия» остается ведущей полит силой, и наш с вами долг честно отрабатывать эту ответственность», - процитировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников слова президента Владимира Путина, озвученные им на съезде партии 23 ноября в Москве. Об этом с семинара псковского регионального отделения «Единой России», который проходит 25 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что на семинаре предстоит обсудить практические способы достижения целей. «Необходимо перейти от количества к качеству для честной результативной работы. Наша с вами задача - найти и удержать баланс. Следующей осенью предстоит более 100 избирательных компаний. Масштабная работа станет частью избирательного цикла 2020-2021. Мы с вами должны стоять плечом к плечу не только когда партия получает хороший результат на выборах, но и когда требуется выполнять ряд важных, иногда непопулярных, задач», - заявил губернатор. 

Он отметил, что Псковская область получает значительные дополнительные финансовые средства из федерального центра. «Получить деньги непросто, для этого необходимы согласованные действия всех членов нашей команды», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Что касается самовыдвиженцев, которые иногда не сообщают о принадлежности к партии, то малодушничать не должен никто. Кроме того, «Единой России» необходимо усиление в информационном поле, в соцсетях, в общении с жителями. Внимание к деталям, людям, своему городу, помогают в работе в партии», - подытожил Михаил Ведерников, поблагодарив коллег за деятельную, конструктивную работу.

Первый секретарь регионального отделения партии Александр Козловский согласился со сказанным и добавил, что всё чаще сталкивается с ситуацией, когда люди отстраняются от партии.

«Важно не править, а служить, - процитировал он Владимира Путина. - Нас оценивают сейчас по действиям, а не по словам. Время бежит, всё быстро развивается, и члены партии тоже должны изменяться». Он отметил особую важность командной работы.

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