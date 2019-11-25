Александр Котов: «Единой России» как никогда важно объединить усилия, общаться с людьми и находить общие решения

09:47, 25 ноября 2019, ПАИ

«Единой России» как никогда важно объединить усилия, общаться с людьми и находить общие решения. Об этом заявил заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на семинаре псковской «Единой России» 25 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Подводя итог партийного съезда в Москве, Александр Котов заявил, что в настоящее время партия находится в относительно трудном положении, поскольку частично потерян уровень поддержки. По его словам, сейчас большой очереди из числа желающих стать кандидатами от партии на предстоящих выборах нет, поэтому важно провести такую работу, чтобы выявить всех, кто мог идти от «Единой России».

Александр Котов подчеркнул, что «оппоненты не дремлют», поэтому нужно в эту работу вовлечь как можно больше людей.

Он обратил внимание на важность мобилизации и на необходимость грамотно позиционировать себя в реализации как партийных проектов, так и национальных.

«Нам всем нужно меняться, время летит стремительно, и такое общение как сегодня, оно нам поможет понять, как лучше выстраивать работу», — добавил он и пожелал всем успешной работы. Александр Котов выразил надежду, что каждый вынесет из семинаров что-то полезное для практической деятельности.