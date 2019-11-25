Елена Полонская: Одной командой и общими усилиями мы добьёмся успехов

10:42, 25 ноября 2019, ПАИ

«Одной командой и общими усилиями мы добьёмся успехов в будущем. У нас есть все предпосылки для этого», - заявила глава Пскова Елена Полонская на своей инаугурации 25 ноября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская подчеркнула, что осознаёт колоссальную ответственность перед жителями Пскова. Она поблагодарила тех, кто поверил в неё и оказал поддержку. «Я уверена, что мы будем работать одной большой командой на благо Пскова», - обратилась она к коллегам из Псковской городской Думы.

Также Елена Полонская отметила главу администрации города Александра Братчикова, который поддержал её в непростой и ответственный момент: «Ваша поддержка очень важна, ведь вместе с исполнительной властью мы должны реализовывать проекты на благо Пскова», - обратилась она к Александру Братчикову.

«Мы будем делать всё, чтобы Псков стал комфортным и привлекательным для инвесторов и туристов, - пообещала глава города. - Высокая оценка, которую мы получили в дни Ганзы доказывает, что в будущем всё запланированное получится. Сейчас мы находимся на важном стратегическом пути и как мы его пройдём - зависит от нас с вами. Я буду работать много, активно и честно, приложу все знания, чтобы Псков развивался и процветал, был комфортным и безопасным для псковичей. Благодарю еще раз каждого за поддержку. Спасибо!»