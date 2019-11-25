В Псковской области разрабатывают порядок вступления в должность глав районов и региона

12:04, 25 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области проводится работа по составлению и последующему утверждению порядка вступления в должность губернатора, глав муниципальных районов и городских округов. Об этом 25 ноября в ходе геральдического совета сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Цель мероприятий — привести все имеющиеся документы к единообразию, уточнив основные элементы церемоний, отказавшись от вкусовщины.

Глава региона уточнил, что работа будет завершена в ближайшее время.