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Политика

В Псковской области разрабатывают порядок вступления в должность глав районов и региона

В Псковской области проводится работа по составлению и последующему утверждению порядка вступления в должность губернатора, глав муниципальных районов и городских округов. Об этом 25 ноября в ходе геральдического совета сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Цель мероприятий — привести все имеющиеся документы к единообразию, уточнив основные элементы церемоний, отказавшись от вкусовщины.

Глава региона уточнил, что работа будет завершена в ближайшее время.

 

 

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