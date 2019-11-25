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Почти 450 литров контрафактного алкоголя изъяли в островских кафе

В Островском районе при проверке объектов общественного питания полиция выявила 7 фактов нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из незаконного оборота в этих кафе изъяли 449 литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 343 литра водки и 69,5 литров пива. Составлены административные протоколы.

В комплексном оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники Управления уголовного розыска, УГИБДД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД. Были созданы специализированные группы по раскрытию преступлений, обеспечению безопасности дорожного движения, выявлению нарушений в сфере алкогольного законодательства, отработке улиц и мест проведения досуга граждан, а также частного жилого сектора.

Участники операции выявили 45 административных правонарушений, в том числе 39 - по линии ГИБДД. Полиция проверила 160 транспортных средств, 14 лиц на причастность к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Двое граждан были направлены на медицинское освидетельствование для установления употребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. Также удалось установить двух несовершеннолетних, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Для предупреждения краж проводились оперативно-розыскные мероприятия на территории гаражных кооперативов.

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