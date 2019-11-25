Министр сельской жизни Эстонии отправлен в отставку

14:30, 25 ноября 2019, ПАИ

Министр сельской жизни Эстонии Март Ярвик отправлен в отставку, сообщает Delfi.ee. По ходатайству министра Ярвика в связи с не сложившимся сотрудничеством ранее от должности был освобождён и канцлер Иллар Леметти.

Премьер-министр страны Юри Ратас сообщил, что это он предложил освободить Марта Ярвика от должности министра.

«Март Ярвик своими словами, поступками и в некоторых случаях также бездействием создал проблемы. У Ярвика нет возможности исполнять обязанности эффективным образом», - заявил премьер-министр.

Уходящий министр получит компенсацию, отметил Юри Ратас. Компенсацию в размере зарплаты за 6 месяцев получит и освобожденный от должности канцлер.