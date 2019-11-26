Чемпионат и первенство по каратэ WKF состоятся в Пскове 30 ноября

16:45, 26 ноября 2019, ПАИ

30 ноября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» пройдут Чемпионат и первенство по каратэ WKF, в котором примут участие более 350 спортсменов из Пскова, Псковской, Ленинградской области, Латвии (Резекне, Рига) и Великого Новгорода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам организаторов, это самые крупные соревнования по каратэ, которые проводятся в Пскове в течение года. Турнир проходит в городе уже больше 10 лет.

В Чемпионате примут участие каратисты от 6 лет, самому старшему участнику – 35 лет. Спортсмены будут выступать в разных весовых и возрастных группах в нескольких категориях: индивидуальная ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

Старт соревнований - в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 14:00. Вход для зрителей свободный.