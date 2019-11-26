Доходы бюджета Псковской области-2020 почти на 700 млн выше показателя 2019 года

11:50, 26 ноября 2019, ПАИ

На данный момент планируемые доходы бюджета Псковской области на 2020 год на 684,3 млн рублей превышают показатель текущего года, по собственным доходам по сравнению с 2019-м годом ожидается рост в 2,5 млрд рублей. Такие данные озвучила заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Баринова добавила, что ожидаются дотации из федерального центра на сбалансированность бюджета.

В итоге предлагается утвердить доход бюджета области на 2020 год в размере 34 млрд 859 млн 741 тыс. рублей, расходы – 36 млрд 370 млн 961 тыс. рублей, дефицит прогнозируется в сумме 1 млрд 511 млн 220 тыс. рублей.

На 2021 год параметры бюджета такие: доходы - 33 млрд 218 млн 2 тыс. рублей, расходы – 33 млрд 689 млн 941 тыс. рублей, дефицит – 471 млн 939 тыс. рублей. В 2022 году бюджет прогнозируется следующим: доходная часть – 34 млрд 299 млн 269 тыс. рублей, расходная – 34 млрд 980 млн 670 тыс. рублей, дефицит - в сумме 681 млн 401 тыс. рублей

Татьяна Баринова отметила, что по соглашению с министерствами Псковская область рассчитывает получить из федерального бюджета дополнительно 4 млрд 486,6 млн рублей, при этом прогнозируется уменьшение дотаций на 246,6 млн рублей.

«До 26 ноября рассматривалась индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области, надеемся, что уже в декабре будем понимать, как распределяться 10 млрд на ближайшие 5 лет», - отметила председатель финансового комитета.

Она добавила, 95% расходов бюджета Псковской области на 2020-й год предусмотрены на реализацию государственных программы, основные средства пойдут на мероприятия нацпроектов. Татьяна Баринова сообщила, что сейчас, например, на нацпроект «Безопасные и качественные дороги» предусмотрены 2,5 млрд рублей, но решается вопрос об увеличении этой суммы.

Более 5 млрд рублей заложено на развитие здравоохранения, 137,4 млн рублей - на ремонт медицинских учреждений. На лекарства для льготников предусмотрены 747,2 млн рублей. Татьяна Баринова отметила, что рассчитывает на увеличение этой суммы, поскольку её недостаточно для лечения заболеваний, для которых требуются дорогостоящие лекарства.

На программу «Подарок новорождённому», которая запущена в регионе в этом году по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, на следующий год закладываются 35 млн рублей.

Как сообщила Татьяна Баринова, по национальному проекту «Здравоохранение» с учётом областных вложений финансирование составит почти 860 млн рублей, на создание единого цифрового контура здравоохранения запланированы 305 млн рублей.

На развитие образования на следующий год закладываются 6 млрд 921,1 млн рублей, по нацпроекту «Образование» предусматриваются 727,8 млн рублей, которые пойдут на региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 17 млн рублей планируются на создание мобильных технопарков, 65,8 млн рублей – на модернизацию школы №6 в Великих Луках.

На социальную политику предусматриваются 6 млрд 536,5 млн рублей, на культуру - 1 млрд 169,1 млн рублей, на проекты в сфере туризма - 303 млн рублей, 243,1 млн рублей - на спорт, 294,7 млн рублей - на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

На развитие сельского хозяйства пока заложены 1 млрд 253,8 млн рублей, но, как сказала Татьяна Баринова, ожидается выделение дополнительных 342,1 млн рублей. На комплексное развитие сельских территорий планируется направить 315 млн рублей.

На содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в 2020 году Псковская область заложены 768,7 млн рублей, на реализацию национального проекта «Экология» - 138,8 млн рублей, из которых 56,5 млн пойдут на сохранение лесов.

На национальный проект «Жильё и городская среда» заложены 635,8 млн рублей, на развитие ЖКХ - 736,5 млн рублей, на программу «Чистая вода» - 105 млн рублей, из которых 91,4 млн рублей - федеральные средства.

На формирование современной городской среды регион рассчитывает получить 174,7 млн рублей.

Дорожный фонд на следующий год составит 7 млрд 508,8 млн рублей, включая 2,5 млрд рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». «У нас такого никогда не было!» - заявила Татьяна Баринова. На содержание автодорог общего пользования пойдут 2 млрд 164,2 млн рублей, на ремонт и капремонт - 2 млрд 240,7 млн, на реконструкцию - 497 млн рублей.

Кроме того, по прогнозам, средняя зарплата в Псковской области вырастет с 26 тысяч рублей до 28 тыс. 66 рублей.

В итоге члены бюджетного комитета облсобрания рекомендовали принять на сессии 28 ноября бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении, после чего создать согласительную комиссию для подготовки документа ко второму чтению.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов предложил включить в состав согласительной комиссии представителей всех фракций, работающих в региональном парламенте.