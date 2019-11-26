Неэффективные льготы предлагается отменить в Псковской области

13:11, 26 ноября 2019, ПАИ

Предлагается изменить закон Псковской области «О налоге на имущество организаций», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике. Документ, в частности, отменяет налоговые льготы, которые показали свою неэффективность. Речь идёт о пониженных ставках для строительных организаций и организаций в сфере информации и связи (за исключением телевизионного вещания и радиовещания и связи на базе проводных технологий), а также невостребованные ставки для гостиниц и отдельных предприятий общественного питания. В 2018 году такими льготами пользовались 19 строительных организаций и 4 в сфере информации и связи, сумма преференций составила 167 тыс. рублей и 14 тыс. рублей соответственно.

Поправки к документу также предлагают определять налоговую базу для жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест исходя из кадастровой стоимости этого имущества.

Кроме того, предлагается сохранить пониженные налоговые ставки в размере 1,9% в отношении имущества организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, здравоохранения, социальных услуг, образования, культуры и спорта.

Также члены комитета рассмотрели и рекомендовали утвердить на сессии поправки к областному закону о транспортном налоге. Документ приводится в соответствие с федеральным законодательством. Если ранее ставки транспортного налога для несамоходных (буксируемых) судов устанавливались с каждой регистровой тонны, то теперь налог будет рассчитываться «с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности».

Кроме того, подготовлен пакет поправок к закону области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». На основании оценки эффективности налоговых льгот, предлагается заменить с 10% на 15% пониженные ставки для ресторанов и предприятий общественного питания, организаций, ведущих добычу полезных ископаемых, организаций лесного комплекса, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. По данным налоговой службы, в прошлом году такими льготами пользовалась 21 организация. Сумма, которая не поступила в областной бюджет в результате установления пониженных ставок, составила 2,95 млн. рублей.