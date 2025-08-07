Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экономим на сборах в школу: где выгоднее купить рюкзак и канцелярию

1 сентября неумолимо приближается, и опытные родители уже вовсю собирают детей в школу. ПАИ решило выяснить, сколько в Пскове стоит собрать рюкзак первоклашки.

Инфографика ПАИ

Гипотеза была такова, что на маркетплейсах сделать это дешевле, однако сравнение получается не слишком чистое: маркетплейсы продают предметы школьного обихода часто комплектом, по несколько штук, но порядок цен говорит сам за себя.

Ранее сообщалось, что в среднем родители потратили на минимальную подготовку к школе (с учётом покупки школьной формы) более 16 тысяч рублей.

Напомним, 5 816 детей пойдут в первый класс в Псковской области 1 сентября, в том числе в школах Пскова ожидают 2 421 первоклассника, а в Великих Луках – 900.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

Стало известно, сколько человек из эстонских карателей предстали перед судом за преступления в Псковской области
07 августа 2025

Александр Седунов: Участники карательных отрядов отрицали свою причастность к фашистским подразделениям
07 августа 2025

О мерах безопасности на воде при шторме напомнили псковичам
07 августа 2025

Неизвестные ранее имена участников отрядов «Омакайтсе» назвал историк
07 августа 2025

Анита Цой выступит на фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове
07 августа 2025

Надежда Васильева назвала важные качества участников программы «Герои земли Псковской»
07 августа 2025

О зверствах «лесных братьев» в Псковской области в советские годы рассказал историк
07 августа 2025

Цифровые сервисы помогли найти в Пскове скрывавшегося от алиментов отца

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...