Экономим на сборах в школу: где выгоднее купить рюкзак и канцелярию

17:07, 07 августа 2025, ПАИ

1 сентября неумолимо приближается, и опытные родители уже вовсю собирают детей в школу. ПАИ решило выяснить, сколько в Пскове стоит собрать рюкзак первоклашки.

Гипотеза была такова, что на маркетплейсах сделать это дешевле, однако сравнение получается не слишком чистое: маркетплейсы продают предметы школьного обихода часто комплектом, по несколько штук, но порядок цен говорит сам за себя.

Ранее сообщалось, что в среднем родители потратили на минимальную подготовку к школе (с учётом покупки школьной формы) более 16 тысяч рублей.

Напомним, 5 816 детей пойдут в первый класс в Псковской области 1 сентября, в том числе в школах Пскова ожидают 2 421 первоклассника, а в Великих Луках – 900.