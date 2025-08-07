41% работающих жителей Псковской области никогда не получают премий – опрос

09:10, 07 августа 2025, ПАИ

41 % работающих жителей Псковской области никогда не получают премий. Такие данные ПАИ привели аналитики hh.ru, которые провели опрос и узнали, как часто работодатели выплачивают премии своим сотрудникам.

При этом в Псковской области есть и счастливчики: регулярные премии получают 24 % опрошенных. Премии раз в квартал и раз в год получают по 10 % сотрудников.

Причём работающие женщины получают премии реже, чем мужчины: 39 % опрошенных женщин никогда не получали премий, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 36 %. Среди профессий больше всего тех, кто получает премию ежемесячно, 37 % работников розничной торговли. Также чаще других премируют сотрудников в сфере продаж: 34 % получают премии каждый месяц. А вот реже всего – раз в год – премии выплачивают IT-специалистам, юристам и топ-менеджерам.

Также выяснилось, что 22 % работников в Псковской области сталкиваются с нестабильными выплатами, зависящими от решения руководства. У 8 % опрошенных размер премии составляет 10 % от оклада, 22 % получают до трети, а ещё 36 % – до половины оклада. По 6 % сотрудников получают премии в размере до и более 100 % от оклада.

Мужчины по-прежнему чаще получают крупные премии. Например, более 12 % из них получают бонусы в размере свыше 100 % от оклада, тогда как среди женщин таких лишь 5 %, заключили аналитики hh.ru.