Региональные ставки по ипотеке могут ввести в России

15:52, 07 августа 2025, ПАИ

Система дифференцированных ипотечных ставок, учитывающих уровень средней зарплаты в конкретном регионе, может появиться в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Инициатива направлена на повышение адресности семейной ипотеки и учёт экономических реалий разных территорий. Эксперты отмечают, что привязка ставок к средней зарплате региона позволит сделать ипотеку более доступной для семей в регионах с низкими доходами, увеличив спрос на жильё.

Однако специалисты предупреждают о рисках: возможном перегреве рынка недвижимости в некоторых городах, росте цен и формировании «пузырей». Также существует опасение, что такие меры могут ограничить доступ к ипотеке для отдельных категорий граждан, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Влияние на цены будет зависеть от баланса спроса и предложения, а также от инвестиций в инфраструктуру и строительство жилья, что может компенсировать рост стоимости недвижимости. В регионах с высокой эластичностью спроса снижение ставок может привести к резкому росту цен, снижая пользу от льгот, добавила Диана Степанова.

Существуют сложности с внедрением механизма, в том числе необходимость учитывать динамику доходов семей и источники их финансирования. Рассматривать систему льготных ставок по аналогии с налоговой шкалой (в зависимости от дохода домохозяйства и количества детей) предложил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Региональные программы субсидирования ипотечных ставок уже действуют в Арктике и на Дальнем Востоке, однако их расширение потребует дополнительных бюджетных расходов. При этом повышение спроса на жильё, подкреплённое льготными кредитами, часто приводит к росту цен, что частично нивелирует доступность жилья.

Рост цен на недвижимость в России продолжается даже при высоких ключевых ставках ЦБ и удорожании ипотеки. Многие покупатели используют собственные или заёмные средства для вложений в новостройки, рассчитывая на повышение стоимости или сдачу в аренду. Также увеличиваются затраты на строительство, связанные с ростом цен на материалы и дефицитом квалифицированных рабочих.