Глава Фонда инвестразвития Псковской области стала гостьей «Оглавления». Главное
Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области, руководитель регионального Фонда развития промышленности Екатерина Ершова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 5 августа.
Главное из эфира:
- инвесторов обнадёживает тренд на снижение ключевой ставки Банка России, «это как глоток свежего воздуха»;
- однако ключевая ставка, при которой можно будет говорить о заметном оживлении инвесторов, должна быть меньше 10 %, высказала мнение Екатерина Ершова;
- лучше других чувствуют себя инвесторы, которые могут привлечь средства по государственным льготным программам;
- проекты, которые потенциально могут быть рассмотрены на ближайших заседаниях совета по инвестициям при губернаторе Псковской области, – массовая коттеджная застройка (речь не о десятках, а о сотнях домов), инвестиционный проект в сфере туризма в Гдовском районе, «который задаст новый уровень» отдыха в регионе;
- инвестпроект создания фермерского рынка (на месте Белорусского рынка) находится в активной работе. Ожидается, что инвестор выйдет на стройплощадку в 2026 году, но этому обязательно будут предшествовать археологические исследования;
- срок выставления на торги на дом.рф здания кампуса и участка на берегу Великой перенесён на 2027 год. Интересанты есть, некоторые даже уже просчитывают финансовую модель проектов;
- 28 августа в Пскове пройдёт Форум промышленников Псковской области. Прошедшая весной выездная стажировка Минпромторга «Федеральная практика» показала, что псковский бизнес заинтересован в развитии горизонтальных связях и готов делиться друг с другом позитивными кейсами работы;
- Фонд инвестиционного развития намерен подготовить к изданию каталог объектов культурного наследия на территории Псковской области, которые могут заинтересовать инвесторов.
Инвестпроект создания фермерского рынка в Пскове находится в активной работе – Екатерина Ершова
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