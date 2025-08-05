Инвестпроект создания фермерского рынка в Пскове находится в активной работе – Екатерина Ершова

18:10, 05 августа 2025, ПАИ

Инвестпроект создания фермерского рынка (на месте Белорусского рынка) в Пскове находится в активной работе, заявила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

«Я вам гарантирую, что будет очередная радость, когда этот проект откроется. Он стартовал, уже давно в глубокой проработке, но это к вопросу контуров, которые видны, а которые скрыты. <...> С фермерским рынком идёт активная, оперативная работа. Инвестор очень плотно погружается в проект, ставит дедлайны, плановые сроки. Мне иногда кажется, что инвестор для себя ставит такие дедлайны, что я заведомо понимаю: это завиральные планы. Но они стремятся к реализации в таких темпах», – рассказала гостья студии.

Она отметила, что в текущий момент идёт урегулирование земельного вопроса с контурами участка. Проектно-сметная документация, которая включает в себя архитектурную концепцию, объёмно-планировочные решения, развернута на следующую итерацию доработки.

«Инвестор вплотную взаимодействует с архитектурным сообществом нашего города, с министерством культурного наследия – в частности, чтобы не марать бумагу. Это полезный симбиоз, в котором мы вошли сразу вместе в работу, чтобы инвестор, слушая рекомендации и имея понимание, что может лечь в основу как готовое решение, уже отрабатывает архитектурное решение самого проекта», – уточнила Екатерина Ершова.

Ожидается, что инвестор выйдет на стройплощадку в 2026 году, но этому обязательно будут предшествовать археологические исследования.

Напомним, на реализацию проекта инвестор направит 245 млн рублей. Пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой. Внутри павильона разместят продуктовые ряды, будет предусмотрена зона кафе и проведения мастер-классов. Покупатели смогут приобрести мясную и рыбную продукцию, овощи, сухофрукты, бакалейные товары, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

Проект строительства фермерского рынка будут реализовывать на месте так называемого Белорусского рынка в Пскове, между улицами Ленина и Карла Маркса.