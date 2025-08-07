120 + 300 + 1500: сколько стоит собрать рюкзак первоклассника

12:12, 07 августа 2025, ПАИ

Сколько стоит рюкзак для учащихся 1-4-х классов вместе с канцелярскими принадлежностями и где выгоднее псковичам покупать школьные товары, выяснило ПАИ.

В портфеле школьника обязательно должны быть синие шариковые ручки, простые карандаши, ластик, точилка, линейка, папка, тетради в линию и в клетку, подставка для книг, комплект обложек, несколько общих тетрадей по 48 листов и дневник.

В магазинах Пскова цена на синие шариковые ручки и простые карандаши стартует с отметки 33 рубля. Стоимость ластика, точилки и линейки – от 30 рублей. Папки для тетрадок стоят около 50 рублей, сами тетради по 12-18 листов – около 30 рублей, по 48 листов – порядка 100 рублей. Обложки обойдутся примерно в 30 рублей. Некоторые тетради продаются сразу с обложками, но цена на них заметно выше. Самый простой дневник можно приобрести за 70 рублей.

На маркетплейсах большинство товаров продаётся сразу в комплектах. Так, набор синих шариковых ручек и карандашей предлагается по цене от 100 рублей, ластики в наборе – от 120, простые тетради – от 140. Примерно столько же просят за одну подставку для книг. Цена за комплект обложек - около 200 рублей, за три тетради по 48 страниц – порядка 300 рублей. А за тот же самый дневник, который в магазине стоит 70 рублей, на маркетплейсах придётся отдать 110-170 рублей. Цена на обычный пенал начинается от 180 рублей.

Также школьнику потребуется набор на технологию и ИЗО. Он включает в себя альбом для рисования, комплект цветных фломастеров и карандашей, акварельные краски, гуашь, кисточки, стакан-непроливайку, цветную бумагу, картон, клей, кисть для клея, ножницы и пластилин.

В магазине альбомы обойдутся родителям в сумму, которая начинается от 130 рублей, фломастеры – от 120 рублей, карандаши – от 120 рублей, краски – от 110 рублей. Набор гуаши стоит около 300 рублей, набор кисточек к краскам – от 130 рублей, а стакан-непроливайку можно найти за 30 рублей. Цветная бумага для творчества и клей стоят от 60 рублей, картон – от 130 рублей, ножницы – около 140 рублей, а пластилин - порядка 125 рублей.

На маркетплейсах цена на альбомы варьируется от 40 до 300 рублей, комплект цветных фломастеров стоит в районе 170-200 рублей, цветных карандашей – около 150 рублей. На акварельные краски родители потратят от 180 рублей, на гуашь – около 300 рублей, краски и кисточки – от 140 рублей, на стаканы-непроливайки - в районе 100 рублей. Цветную бумашу можно купить по цене от 200 рублей в среднем, цветной и белый картон – от 280 рублей, клей – от 90 рублей, кисть для клея стоит примерно 170 рублей, ножницы – от 130 рублей, пластилин – от 150 рублей.

Цены на рюкзаки и на маркетплейсах, и в магазинах начинаются от 1500 рублей. Общая сумма расходов на школьный рюкзак со всем необходимым для учёбы, не считая книг, составит более 4 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в среднем родители потратили на минимальную подготовку к школе (с учётом покупки школьной формы) более 16 тысяч рублей.

Напомним, 5 816 детей пойдут в первый класс в Псковской области 1 сентября, в том числе в школах Пскова ожидают 2 421 первоклассника, а в Великих Луках – 900.