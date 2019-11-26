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Экономика

Транзит 14 тонн белорусского мяса запретили в Псковской области

В Псковской области запретили транзит более 14 тонн мяса, произведённого в Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Лобок сотрудники ведомства приостановили движение автомобиля, перевозившего 14,7 тонн охлажденной говядины в четвертинах и бескостной говядины. Продукция, произведенная белорусским предприятием ОАО «Калинковичский мясокомбинат», следовала из Гомельской области в Санкт-Петербург. Специалисты выявили нарушение требований к процессам перевозки продуктов убоя и мясной продукции. В частности, говяжьи четвертины при транспортировке соприкасалось между собой и боковыми стенками холодильного оборудования. На части из них обнаружены нечеткие клейма. Кроме того, установлены нарушения указания Россельхознадзора от 18 ноября 2019 года, выразившиеся в наличии позвоночного столба и частей спинного мозга на четвертинах говядины. В ведомстве пояснили, что их не должно быть на сыром мясе на кости крупного рогатого скота старше 12 месяцев, предназначенном для дальнейшей реализации.

Перемещение говядины по таможенной территории ЕАЭС запретили. Оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

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