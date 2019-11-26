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Экономика

Статус территории опережающего развития могут получить Печоры

Есть возможность придания Печорам статуса территории опережающего развития, что даст преференции для бизнеса. Об этом заявил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 26 ноября.

Он напомнил, что Печоры уже получили статус моногорода – попали в перечень городов со стабильной социально-экономической ситуацией. «Статус поможет приложить дополнительные усилия к развитию предприятий, стимулировать к развитию бизнеса  - это и сфера туризма, гостеприимства», - сказал Андрей Михеев. Он добавил, что Печорский район также известен фермерскими хозяйствами.

Гость эфира сообщил, что есть ряд мер поддержки моногородов, которые сейчас также прорабатываются в Псковской области. Более того, в настоящее время, по его словам, регион разрабатывает меры поддержки, чтобы целевым образом поддержать местное самоуправление.

«Нужно поискать и дополнительные точки роста, которые помогли бы обеспечить ускоренное развитие», - заключил Андрей Михеев.

Распоряжение о включении Печор в список моногородов подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в августе текущего года.

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