Статус территории опережающего развития могут получить Печоры

14:57, 26 ноября 2019, ПАИ

Есть возможность придания Печорам статуса территории опережающего развития, что даст преференции для бизнеса. Об этом заявил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 26 ноября.

Он напомнил, что Печоры уже получили статус моногорода – попали в перечень городов со стабильной социально-экономической ситуацией. «Статус поможет приложить дополнительные усилия к развитию предприятий, стимулировать к развитию бизнеса - это и сфера туризма, гостеприимства», - сказал Андрей Михеев. Он добавил, что Печорский район также известен фермерскими хозяйствами.

Гость эфира сообщил, что есть ряд мер поддержки моногородов, которые сейчас также прорабатываются в Псковской области. Более того, в настоящее время, по его словам, регион разрабатывает меры поддержки, чтобы целевым образом поддержать местное самоуправление.

«Нужно поискать и дополнительные точки роста, которые помогли бы обеспечить ускоренное развитие», - заключил Андрей Михеев.

Распоряжение о включении Печор в список моногородов подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в августе текущего года.