20 млрд рублей инвестированы в экономику Псковской области за девять месяцев

15:40, 26 ноября 2019, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в экономику Псковской области были инвестированы 20 млрд рублей. Такие данные озвучил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев в эфире проекта ПАИ-live 26 ноября.

Он отметил, что по объёму инвестиций ситуация схожа с 2018 годом. От прошлогодних показателей есть отставание около 5%, но до конца года в Псковской области будет реализован ещё целый ряд проектов, добавил Андрей Михеев.

«Год должны закончить на уровне, не ниже предыдущего», - подчеркнул он.