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Экономика

Южнокорейский инвестор расширит производство в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективы расширения производства с генеральным директором ООО «Йура Корпорейшн РУС» Мин Донг Хуном. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На рабочей встрече также присутствовали заместитель губернатора Нинель Салагаева, врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина, председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников, и. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев.

Стороны рассмотрели варианты расширения производства компании на территории Псковской области, так как в планах «Йура Корпорейшн РУС» - существенное увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Мин Донг Хун рассказал Михаилу Ведерникову о планах по поэтапному развитию компании. Так, в 2020 году компания хочет расширить уже работающие в регионе производственные цеха и создать 200 дополнительных рабочих мест. На данный момент на производстве задействованы порядка 900 специалистов.

Михаил Ведерников сообщил инвесторам о существующих мерах государственной поддержки, преференциях и льготных условиях, действующих в Псковской области, в том числе на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Особое внимание он обратил на вопрос подбора или подготовки квалифицированных специалистов на базе ПсковГУ.

«Приятно, что в городе много молодежи. Именно молодых специалистов мы хотим увидеть на своем производстве. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку», — заявил Мин Донг Хун.

«Мы открыты и для новых инвесторов, и для тех, кто уже успешно работает в регионе. Власти региона готовы оказывать всестороннюю, адресную поддержку на различных этапах реализации проектов. К решению отдельных вопросов я готов подключаться лично», — подытожил Михаил Ведерников.

Филиал южно-корейского предприятия «Йура Корпорейшн РУС» занимается поставкой комплектующих для автомобильного завода «Hyundai». С августа 2011 года в Пскове развернуто обособленное подразделение предприятия, которое выпускает жгуты для электропроводки автомобиля.

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