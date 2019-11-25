МИД: В странах Западной Европы усилилось давление на россиян

11:36, 27 ноября 2019, ПАИ

В странах Западной Европы усилилось давление на россиян, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов на круглом столе в Совете Федерации 27 ноября. Об этом пишет ТАСС.

По словам директора департамента, официальных случаев дискриминации не зафиксировано, при этом проживающих в западноевропейских странах уроженцев РФ «заметно стали прижимать». «Давление и бытовая дискриминация при приеме на работу, при продвижении по службе, при повышении заработной платы чувствуются», - отметил Олег Мальгинов.

По его мнению, с такими прецедентами необходимо «разбираться предметно, профессионально». Директор департамента пояснил, что эти случаи непросто доказать в судах. Для принятия соответствующих решений нужна определённая атмосфера, информационный фон.