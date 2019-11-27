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Пскович предстанет перед судом за угрозу жене убийством

44-летний житель Псковского района предстанет перед судом за угрозу убийством своей жене (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что в конце октября 2019 года вечером мужчина находился в своей квартире в деревне Писковичи Псковского района, где на кухне поссорился с женой. В ходе конфликта он взял в руку нож и направил его в сторону жены, при этом высказал в её адрес угрозу убийством.

Женщина восприняла угрозу как реальную и поэтому обратилась за помощью в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, которое направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. 

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