Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в 2021 году

11:33, 28 ноября 2019, ПАИ

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в 2021 году. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на газету «The Sun».

По данным источника издания в окружении монарха, монаршие обязанности королева планирует передать своему старшему сыну - 71-летнему Чарльзу. Отмечается, что монарх не может открыто говорить об отказе от престола. При этом Елизавета II все реже посещает официальные мероприятия, вместо неё туда ходит Чарльз, то есть процесс передачи полномочий уже начался.

Елизавета II была коронована в 1952 году. В сентябре 2015 года её назвали самым долгоправящим монархом Великобритании - она пробыла на троне 23 226 дней. В 2016-м, после кончины 89-летнего короля Таиланда Пхумипона Адульядета, она стала самым долгоправящим живым монархом в мире.

Принц стал прямым наследником британского трона в возрасте трёх лет в 1952 году. В 2008 году он являлся самым возрастным наследником короны за всю британскую историю - тогда ему было 59 лет.

В ноябре принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Предположительно, на этом настоял Чарльз из-за тесных связей брата с умершим в тюрьме миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Возможное отречение королевы предполагается в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет. Именно в таком возрасте муж Елизаветы II принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях.

Предыдущим английским монархом, который отрекся от престола, был дядя Елизаветы II Эдуард VIII. Он мотивировал отказ от трона для себя и своих потомков женитьбой на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Это произошло в 1936 году.