Ограбившую дальнобойщика из Белоруссии женщину нашли полицейские

12:40, 28 ноября 2019, ПАИ

Сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району по «горячим следам» раскрыли кражу денег у дальнобойщика из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 26 ноября в деревне Крюки Островского района две незнакомки попросили водителя большегруза «Мерседес-Бенц», ехавшего по федеральной трассе из Санкт-Петербурга в Белоруссию, подвезти их до Опочки. Водитель согласился. В районе деревни Велье Пушкиногорского района попутчицы вышли, а на АЗС в Опочке 37-летний гражданин Белоруссии обнаружил, что из портмоне, лежавшего в кабине, пропали 1310 евро, 11300 рублей и 20 белорусских рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по Пушкиногорскому району нашли подозреваемую в совершении данного преступления – безработную 42-летнюю жительницу Опочки. Все похищенные деньги полицейские изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Дальнобойщик поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь и проявленный ими высокий профессионализм. Особо он отметил оперуполномоченных уголовного розыска отделения МВД России по Пушкиногорскому району старшего лейтенанта полиции Алексея Алексеева и лейтенанта полиции Дмитрия Боровкова, которые активно участвовали в раскрытии преступления.