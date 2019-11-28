«Народные тропы» планируют заасфальтировать в Пскове

13:41, 28 ноября 2019, ПАИ

В Пскове планируется начать асфальтирование так называемых «народных троп», которые образовались в тех местах, где жители выбирают более удобный путь, например, к автобусной обстановке. Об этом сообщил депутат Денис Иванов на сессии Псковской городской Думы 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам парламентария, вопрос асфальтирования «народных троп» он обсудил с председателем комитета по дорожному хозяйству Псковской области Борисом Ёлкиным.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что на следующий год увеличивается объём дорожного фонда, что позволит направить больше средств на ремонт дворов и дорог. Он предложил депутатам в рамках своих округов проработать перечень дворов, где пройдут ремонты с учётом тех средств, которые предусмотрены в бюджете для каждого из округов.

«Вы говорите о программе благоустройства дворовых территорий. Если сейчас депутаты свои деньги включат во дворы, сдвинется ли очередь на ремонт?» - обратился к Александру Братчикову депутат Александр Баев.

На это глава администрации Пскова ответил, что есть договорённость о выделении Пскову 55 млн рублей в рамках программы создания городской комфортной среды. «Постараемся часть денег перевести на дворы, нужно продолжать программу по ремонту дворов», - отметил Александр Братчиков и предложил депутатам отдельно обсудить конкретные адреса.

Депутат Григорий Стороненков отметил, что прежде на ремонты дворов выделялись всего 28 млн рублей, на которые «приходилось латать дыры», теперь же поступают значительные средства.