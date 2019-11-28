Распространявшего суррогатный алкоголь жителя Новоржевского района оштрафовали на 100 тысяч рублей

14:08, 28 ноября 2019, ПАИ

В Новоржевском районе местного жителя оштрафовали на 100 тысяч рублей за распространение суррогатного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

15 мая текущего года полицейские в рамках операции «проверочная закупка» приобрели у мужчины алкогольную продукцию, которая, как отметили в ведомстве, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при употреблении в пищу. В ходе осмотра жилища мужчины полицейские нашли около 75 литров опасной жидкости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

7 ноября за аналогичное преступление был осужден 38-летний местный житель, у него изъяли более 5 литров суррогатного алкоголя. Мужчине назначено наказание в размере 50 тысяч рублей.