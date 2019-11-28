Вахтовиков включат в списки избирателей в Псковской области

16:12, 28 ноября 2019, ПАИ

Граждан, работающих вахтовым методом, включат в списки избирателей в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания. Соответствующие изменения в Избирательный кодекс Псковской области, которые отражают положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», депутаты внесли на 37-й сессии регионального парламента 28 ноября.

Граждане России без регистрации по месту жительства на территории страны, но зарегистрированные по месту пребывания в Псковской области смогут быть включены в списки избирателей на выборах в региональный парламент и губернатора по месту нахождения. Им нужно будет подать заявление с использованием механизма «Мобильный избиратель» не менее чем за три месяца до даты голосования.

Кроме того, в областной закон внесено уточнение в части использования наименований политических партий в избирательном бюллетене – при проведении голосования за единые списки кандидатов в бюллетене их названия будут указывать вместо избирательных объединений.

Появилось дополнительное основание для исключения из единого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов. Зарегистрированный кандидат будет исключен в случае выявления факта несоблюдения требований о запрете иметь счета и вклады, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, находящихся за пределами России, а также владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.